США увидели угрозу экономике в российских удобрениях

Импорт фосфорных удобрений из России и Марокко наносит ущерб экономике США, заявила американская комиссия по международной торговле.

Комиссия заявила, что есть «весомые свидетельства», указывающие на «материальный урон» для американской индустрии от импорта удобрений из России и Марокко, передает ТАСС.

После 8 сентября планируется опубликовать доклад по итогам расследования. К 21 сентября комиссия намерена подготовить предварительное решение по вопросу компенсирующих пошлин.

Расследование вызвано обращением американской компании Mosaic. В 2018 году ей пришлось закрыть завод по производству фосфорных удобрений во Флориде. При этом в США активно работает российская компания «Фосагро».

Mosaic заявила, что в России и Марокко производители фосфорных удобрений получают государственные субсидии, которые дают им преимущество на рынке США.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что у агропромышленных холдингов, производителей удобрений есть серьезные шансы оказаться под санкциями США.