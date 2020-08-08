Российские сенаторы прибыли в Минск Белоруссия решила выслать журналистов проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода» 8 августа 2020, 01:58 Текст: Антон Антонов

Из Белоруссии высылают журналистов канала «Настоящее время», сообщило общественное объединение «Правовая инициатива». «Настоящее время» – совместный проект «Голоса Америки» и «Радио Свобода», финансируемых правительством США. В России они признаны иноагентами. Из страны решили выслать Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Боронюка, передает РИА «Новости». Двое граждан Украины и гражданин России были задержаны за работу без соответствующей аккредитации МИД. Напомним, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях