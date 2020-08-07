В России напомнили о масштабе братских отношений с Белоруссией

Россия и Белоруссия должны отбросить споры и развивать сотрудничество, заявил в пятницу российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев в ходе посещения Белорусской АЭС.

«Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимания на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии, то вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости», – цитирует посла ТАСС.

Мезенцев заявил, что очередной этап ввода в строй АЭС «затеняет» собой «десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений».

«Масштаб этих отношений, отношений братских, последовательных, исторически подтвержденных, предполагает, что мы вместе должны еще больше взаимодействовать и идти вперед», – добавил он.

Испытавшая последствия аварии на ЧАЭС Белоруссия требует от подрядчика «самого пристального внимания ко всем инструкциям», подчеркнул Мезенцев.

«Все разговоры о том, что это небезопасно, что нужно еще и еще раз анализировать проект, сомневаться в нем, тоже отходят в тень», – сказал дипломат.

«Мы доверяем работе, осуществленной в рамках российского проекта, реализуемого на белорусской земле, и тому взаимодействию, которое на протяжении восьми лет шлифовалось, став огромным профессиональным заделом, примером того, как надо сотрудничать, примером того, что это фундамент уверенности в будущем», – отметил посол.

7 августа в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

Cтроительство Белорусской АЭС на 90% финансируется кредитом из России. Межправительственное соглашение предусматривает выделение до 10 млрд долларов на ее возведение. В июле условия кредита были пересмотрены: Белоруссия получила дополнительную экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов.

В конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.