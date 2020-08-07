Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги Подавший сигнал тревоги SSJ-100 сел в Шереметьево 7 августа 2020, 17:09 Текст: Елизавета Булкина

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. «Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16.51 мск», – сообщил источник ТАСС в авиационных службах. Напомним, за полчаса до посадки в Шереметьево самолет подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, воздушное судно подало сигнал тревоги из-за технической неисправности.

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