Трамп велел повторно ввести пошлины на алюминий из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал постановление о повторном введении пошлин на алюминий из Канады. Канада обещала ввести ответные пошлины.

Трамп заявил, что документ «защитит американскую промышленность путем повторного введения пошлин». Он заявил, что Канада «получает преимущества за счет» США, промышленности США наносится ущерб, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, Белый дом прежде отменил пошлины, так как Оттава обещала, что канадский алюминий «не будет заполнять рынок и убивать рабочие места» в США, но «производители алюминия из Канады нарушили это обещание».

Как заявил Трамп, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер счел повторное введение пошлин «абсолютно необходимым шагом».

Трамп заявил, что США «должны быть промышленной страной», если хотят оставаться «сильными». При этом государством «не должна руководить кучка дураков», необходима «защита национальной промышленной базы».

Трамп «определил, что необходимо и целесообразно вновь ввести 10-процентный тариф ад валорем (пошлина, взимаемая в виде процента с цены товара) на импорт нелегированных необработанных алюминиевых изделий из Канады». Данный тариф «соразмерен тарифу, введенному на такие изделия, импортируемые из большинства стран».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что «в ответ на объявленные сегодня американские пошлины Канада введет ответные меры, которые в порядке возмездия будут включать пошлины аналогичного размера».

В 2018 году Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Несколько месяцев назад администрация США согласилась убрать пошлины для Канады.