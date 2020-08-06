Эксперты назвали прорывом реформу арбитражного производства в России

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«Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

«Северный поток – 2» снова под угрозой срыва Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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США создают новую ядерную угрозу против России

Американцы близки к тому, чтобы вернуть на свои корабли тактическое ядерное оружие U.S. Navy/Global Look Press
Дональд Трамп, судя по всему, намерен перечеркнуть еще одно важнейшее соглашение между Россией и США – договоренность о неразмещении на боевых кораблях тактического ядерного оружия. Почему в 1980-х годах американские ракеты «Томагавк» морского базирования наводили страх на руководство СССР и какую опасность нашей стране и всему миру американские планы несут сегодня? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...

Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 6 августа 1945 года, американцы впервые в истории применили по реальной цели атомную бомбу. Взрыв «Малыша» нанес обширные повреждения Хиросиме, стоил жизней десяткам тысяч японцев, но остановил войну. Подробности...
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Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Эксперты назвали прорывом реформу арбитражного производства в России

    6 августа 2020, 19:26

    Назначенный на пост замминистра юстиции экс-глава экономической коллегии Верховного суда Олег Свириденко провел большую работу на прежнем посту, укрепив арбитражное производство, считают эксперты. По их оценке, за последние шесть лет в России удалось закрепить передовые позиции арбитражного правосудия и совершить прорыв по многим позициям.

    Большинство экспертов, мнение которых приводит РАПСИ, сходятся во мнении, что Свириденко за время своей работы во главе комиссии ВС с 2014 по 2020 годы значительно развил позитивные достижения арбитражного судопроизводства, повысил качество и эффективность арбитражного правосудия.

    «За последние шесть лет Олегу Свириденко удалось закрепить передовые позиции арбитражного правосудия и обеспечить прорыв по многим позициям, сохраняя с одной стороны – доверие арбитражам со стороны бизнеса, а с другой – защиту законных интересов государства. Речь тут и о внедрении современных цифровых сервисов правосудия, и о процессуальных реформах, и о внедрении в арбитражах прогрессивных правовых позиций. На этом фоне, закономерно, что арбитражное правосудие получило свое закрепление и в новом тексте Конституции Российской Федерации», – заявил директор по научным программам Центра развития современного права НИУ ВШЭ Андрей Кашанин.

    По оценке экспертов, арбитражная система не только сохранила свою организационную структуру, но и очевидно стала передовым «полигоном» для апробации и реализации передовых идей в части реформирования судебной системы в целом.

    Среди наиболее ярких примеров – создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции по аналогии с арбитражной системой, перенос упрощенных порядков судопроизводства в арбитражный и гражданский процесс, снижение издержек участия сторон в процессе, успешное и своевременное внедрение передовых дистанционных форм участия в процессе.

    Кроме того, в части юридической практики сохранен позитивный опыт, который был наработан ранее существовавшим ВАС России. Как показало исследование, в своей работе судьи экономколлегии ВС в каждом третьем-четвертом деле цитируют правовые позиции ВАС.

    Таким образом, по словам экспертов, коллегией не только проводится большая работа по обобщению и обеспечению единообразия судебной практики, а также подготовке соответствующих постановлений Пленума ВС и обзоров практики (35 постановлений, 17 обзоров и более 400 разъяснений практики), но и обеспечивается преемственность сохраняющей актуальность арбитражной практики и правовых позиций, выработанных ранее президиумом ВАС.

    При этом экономколлегия стала одним из лидеров по выработке правовых позиций, входящих в общие и тематический обзоры судебной практики Верховного Суда, а также постановлений пленумов. Это те акты, исполнение которых официально обязательно для нижестоящих судов. Хотя определения экономколлегии по конкретным делам не имеют закрепленной нормативно общеобязательной силы, суды на них все равно ориентируются, а представители – ссылаются.

    За шесть лет работы, по мнению экспертов, Свириденко удалось реализовать ряд важных нововведений, позволивших значительно оптимизировать рабочую нагрузку на судей в условиях постоянно растущей нагрузки на арбитражные суды.

    В первую очередь, речь идет о расширении сферы применения облегченных процессуальных форм, а также обязательного досудебного порядка урегулирования арбитражных споров, обеспечение и расширение возможностей по онлайн-подаче и ознакомлению с материалами дел.

    Выросла, по мнению экспертов, и эффективность работы «арбитражной» коллегии Верховного Суда – обладая в два раза меньшим количеством судей и несопоставимо меньшим аппаратом, в течение года после своего создания, Экономколлегия под руководством Свириденко превзошла показатели ВАС России по рассмотрению жалоб по экономическим спорам, поступающих в высшую судебную инстанцию.

    В настоящий момент таких жалоб поступает примерно в 1,8 раза (а с учетом надзорных жалоб – в 1,9 раза) больше, чем ранее в ВАС, что отражает пропорциональный рост нагрузки на арбитражную систему. При этом количество дел, ежегодно рассматриваемых в заседании Коллегии, увеличилось почти в 1,5 раза, а сроки рассмотрения ею дел заметно сократились (в среднем – на 30 %)

    «В течение этого времени теперь главе Экономколлегии удалось выстроить работу по обобщению судебной практики и сформулировать много новаторских позиций в сфере банкротства», – перечисляет партнер «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» Антон Александров.

    Например, развился институт субсидиарной ответственности, который экономколлегия обогатила целым рядом новых разъяснений. Иногда она формировала новые позиции еще до того, как был принят закон, а точнее – глава III.2 Закона о банкротстве об ответственности руководителя и иных лиц в деле о банкротстве. Закон вступил в силу во второй половине 2017 года. Благодаря ему, а также усилиям экономколлегии по формированию практики, число привлеченных контролирующих лиц в каждом году все больше. В 2018 году количество выросло в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом: 2 тыс. 125 человек против 923. А в 2016 году суды привлекли к субсидиарной ответственности 506 директоров и собственников бизнеса. Таким образом, уйти от долгов и обмануть контрагентов – или государство – становится все сложнее.

    «Мы не заметили какого-либо ухудшения качества юридической работы «троек» по сравнению с надзором ВАСа, а обобщения практики рассмотрения экономических споров, как правило, не находили оснований для критики», – утверждает адвокат Сергей Гришанов. По его словам, руководству экономколлегии удалось главное – «сформирован отчетливый тренд на сохранение баланса государственных и частных интересов в арбитражных спорах».

    Экономколлегия стала преемницей ВАС и в сфере электронного правосудия. Речь об информационной системе арбитражных судов «Мой арбитр», доступ к которой сейчас получают 12 млн уникальных пользователей в год. Для ознакомления доступно 25 млн дел, а из программы каждую секунду скачивают 500 документов.

    Главе Экономколлегии удалось сохранить и развить достижения ВАС в сфере электронного правосудия. А информационные системы судов общей юрисдикции не такие развитые, в 2010-е годы «подтягивались» за арбитражными и брали их за образец.

    По словам Кашанина, один из основных результатов работы экономколлегии – перенос передовых наработок и позитивного опыта арбитражной системы в СОЮ, активизация и повышение эффективности работы Верховного суда и судебной системы в целом: «Арбитражное правосудие выполнило роль «донора» в части опыта внедрения электронного правосудия, технологий обеспечения прозрачности судопроизводства».

    Одним из наиболее ярких примеров эффективности арбитражной системы стало внедрение возможностей онлайн-правосудия, перейти к которому суды вынудила эпидемия коронавируса.

    Первый онлайн-процесс прошел 29 апреля в арбитражном суде Ямала, а 13 мая – и в экономколлегии ВС. А уже к началу августа в 92 арбитражных судах было проведено почти 28 тыс. заседаний, число уже назначенных судебных процессов перевалило за 42 тыс.

    По словам экспертов, даже после отмены эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом, возможность принимать участие в заседаниях в режиме онлайн останется крайне востребованной, позволяя юристам и представителям значительно оптимизировать временные и финансовые затраты.


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