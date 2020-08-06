Штаб Тихановской заявил об отказе властей Минска в проведении митинга оппозиции

Власти Минска уведомили штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о невозможности проведения запланированного митинга в четверг в парке Дружбы народов из-за того, что площадка занята другим мероприятием.

«На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление (от минских властей) о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска – так же, как (было ранее) в Слуцке и Солигорске», – говорится в сообщении пресс-службы штаба, передает РИА «Новости».

В штабе добавили, что не будут «провоцировать людей».

Ранее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – Мария Мороз задержана в Минске. Позже ее отпустили.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД