Мужчину арестовали по подозрению в избиении до смерти шестилетнего сына

Арестован мужчина, подозреваемый в избиении до смерти собственного шестилетнего сына в Подмосковье, сообщает Следственный комитет.

«По ходатайству следственных органов ГСУ СК России по Московской области в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его 6-летнего сына (ч. 4 ст. 111 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в среду в Московской области мужчину заподозрили в избиении малолетнего сына до смерти, на теле мальчика нашли следы и кровоподтеки от 20 ударов.

Сам отец заявил, что ребенок якобы упал с лестницы, таким образом получив множественные травмы.