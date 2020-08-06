В результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана пострадал пограничник

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии получил огнестрельное ранение в результате инцидента на границе республики с Таджикистаном, говорится в сообщении ГПС.

«6 августа 2020 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области (Киргизия) неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему ГПС», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным ведомства, сквозное ранение руки получил военнослужащий киргизского пограничного отряда. «Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное», – подчеркивается в сообщении.

Несмотря на инцидент, обстановка на киргизско- таджикской границе в данное время «характеризуется как стабильная».

«В настоящее время проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Исфаринскому направлению», – отметила ГПС.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

В январе власти Киргизии решили усилить охрану рубежей из-за очередного конфликта на границе с Таджикистаном.