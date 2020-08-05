С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М» Число спутников системы «Купол» довели до минимально штатного состава 5 августа 2020, 14:55 Текст: Александра Юдина

Единая космическая система «Купол» для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны, доведена до минимального штатного состава, сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Озар. «Пуском четвертого космического аппарата «Тундра» единая космическая система «Купол» доведена до штатного минимального состава», – передает ТАСС его слова. Озар также уточнил, что аппараты, которые выведены на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет «на материковых территориях и акваториях Мирового океана». Гендир РКК также напомнил, что пуск четвертого спутника «Тундра» прошел 22 мая. Ранее специалисты РКК «Энергия» начали готовить экипаж для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме. Ожидается, что пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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