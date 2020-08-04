Злоумышленники попытались въехать на машине в отделение банка в Берлине

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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии - триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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    Злоумышленники попытались въехать на машине в отделение банка в Берлине

    4 августа 2020, 13:52

    Текст: Наталья Ануфриева

    Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, один человек ранен, сообщила представитель полиции на месте происшествия.

    Сотрудница полиции сообщила, что «около 9.30 утра (10.30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка «Берлинер Фольксбанк», передает РИА «Новости».

    Она опровергла распространившуюся в Сети информацию о том, что было совершено нападение на инкассаторскую машину.

    «Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни», – добавила она.

    Отмечается, что «число преступников точно не известно, они находятся в бегах». Оцепление на месте инцидента сохраняется, «специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник».

    Не известно также, удалось ли преступникам совершить ограбление. Отвечая на вопрос о том, исключают ли правоохранители террористический мотив в данном происшествии, представительница полиции заявила, что «следствие ведется во всех направлениям на данной первоначальной фазе».

    Ранее на странице полиции Берлина в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что в районе Вилмерсдорф было совершено нападение на инкассаторскую машину. Таблоид BILD сообщил, что трое преступников открыли стрельбу по машине, ранен один человек, в настоящее время место нападения перекрыто.

    До этого автомобиль врезался в толпу людей в Берлине. Пострадали не менее семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель был пьян.


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