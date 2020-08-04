Экологи дали советы свидетелям «отравления» деревьев

Взгляд
4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
Разделы

К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии - триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
Перейти в раздел…

Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
Перейти в раздел…

«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
Перейти в раздел…

Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

Перейти в раздел…

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...

На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко: Задержанные в Белоруссии россияне рассказали все
    Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство Трамп назвал «величайшую ошибку» в истории США Российские военные начали получать новые надбавки Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
    Лукашенко: При дестабилизации в Белоруссии до Владивостока будет тяжело Германия призвала США не допустить эскалации из-за «Северного потока – 2» Премьер Польши сказал, что ему не нравится в России Напавший с топором на саратовскую школу подросток получил реальный срок
    Лукашенко пожаловался на потерю 600 млн долларов из-за «нефтяных разборок» с Россией В США приступили к разработке сверхзвукового пассажирского самолета Экологи дали советы свидетелям «отравления» деревьев Избитая в Турции украинская модель потребовала опубликовать видео драки

    Главная тема


    К чему привела США массовая раздача денег

    предвыборная программа


    Лукашенко пообещал Белоруссии новых друзей

    секретные документы


    Британия заявила о новой жертве «обмана ГРУ»

    заработок артиста


    Подсчитаны доходы ушедшего из «Современника» Гармаша

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    история России


    Сергей Мардан: У русской истории нет этнических границ

    музейные новости


    Евгений Фатеев: России пора становиться хранилищем памяти мира

    прекращение огня


    Сергей Миркин: Долго ли продержится перемирие на Донбассе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?

    Экологи дали советы свидетелям «отравления» деревьев

       4 августа 2020, 13:54
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Зачастую ствол дерева просверливают и впрыскивают определенные компоненты для того, чтобы излечить его, а не навредить, поэтому в первую очередь стоит спросить, с какой целью человек выполняет данные действия. Если же дерево пытаются отравить, то стоит немедленно обратиться в полицию, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные экологи, комментируя жалобы россиян на «отравителей деревьев».

    Журналистка Анна Федорова в Facebook рассказала, что жители московского района, в котором она живет, заметили, как человек в перчатках спрятал что-то в дупло дерева. При более детальном рассмотрении оказалось, что в ствол заливали какую-то жидкость белого цвета, после чего свидетели сделали вывод, что это были отравители деревьев. Тогда девушка обратилась к другим пользователям Сети с просьбой объяснить, что это такое, и многие подтвердили данную версию, сообщив, что видели у себя во дворе деревья с просверленным отверстием в стволе, в которые также ранее была залита жидкость. В течение нескольких дней все до единого начали засыхать.

     

    «О данной проблеме я не слышал. Но такие способы отравления деревьев действительно есть. То есть существуют гербициды, которые вызывают усыхание живых деревьев. Иногда даже достаточно распылить их в надрез, а не просверливать отверстие», – рассказывает координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности «Всемирного фонда дикой природы России» Константин Кобяков.

    Другой эколог, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов также сообщил, что не сталкивался с случаями отравления деревьев, но призвал не оставлять проблему без внимания. По его мнению, здоровье деревьев в городе напрямую зависит от неравнодушных граждан.

    «От этой истории сердце кровью обливается. Видимо, эти деревья кому-то жить мешают. Люди не понимают, что это такие же живые существа, как и мы. За такие нарушения в нашем законодательстве предусмотрена статья уголовного кодекса, злоумышленников сажать надо», – говорит Пукалов.

    Он объясняет, что если гражданин заметил, что кто-то что-то заливает внутрь дерева, то стоит немедленно вызвать полицию. Также он порекомендовал записать инцидент на видео или сфотографировать, чтобы это служило доказательством деяния, а также помогло при опознании нарушителя полицией, в случае, если они не успеют задержать его на месте.

    Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин же порекомендовал очевидцам инцидента не торопиться вызывать сотрудников правоохранительных органов, а изначально попробовать поговорить с подозреваемым, чтобы выяснить его истинные мотивы.

    «Дело в том, что не всегда в таких ситуациях человек намерен нанести ущерб природе. Когда еще была первая волна распространения короедов-типографов, многие жители дачных поселков писали, что приезжают какие-то люди в форме и выпускают этих жуков на деревья. Но это, на самом деле, один из способов борьбы с гнилью внутри дерева, поэтому никакого ущерба причинить не пытались», – рассказывает Добрушин.

    По словам эксперта, если более детально разобрать случай, который опубликовала на своей страничке Федорова, то можно увидеть, что ситуация неоднозначная. Дело в том, что дупло – это рассадник гнили. Такие деревья, по словам эколога, нужно лечить. При этом существуют абсолютно разные методы исцеления, в том числе такой, когда в дупло заливают специальную жидкость, чтобы гниль не распространялась. Такие вещи обычно делают в городе, поскольку при малейшем дуновении ветра дерево попросту может упасть на гуляющих неподалеку людей.

    «Я тоже знаю случаи, когда граждане травили деревья. Но не для того, чтобы просто убить, а потому что считают, что дерево растет не там, где нужно. Например, затеняет окна или мешает по каким-то другим причинам. И средства, с помощью которых можно достаточно быстро погубить растения, действительно есть. Но также существуют и подобные методы лечения», – рассуждает Добрушин.

    При этом в современном мире ношение формы работниками, которые занимаются здоровьем деревьев, ушло на второй план, что неправильно по мнению эксперта. Именно поэтому специалиста можно легко перепутать со злоумышленником. Следовательно, лучшим способом борьбы с «отравителями деревьев», по мнению эколога, будет коммуникация. То есть если человек заметит, что кто-то что-то подозрительное делает с деревом, то в первую очередь стоит просто подойти и спросить. Злоумышленник скорее всего убежит, не станет ничего рассказывать, в то время как специалист любому желающему пояснит свои действия.  

    В июле текущего года жители Нижнего Новгорода и Читы также пожаловались на неизвестных, которые травят деревья.

    А в 2009 году в Ставрополе застройщику не разрешили строить на территории девятиэтажный жилой дом, поскольку на ней находились деревья. Тогда в фирме решили отравить расположенные на участке ясени и груши: в стволах были просверлены отверстия, куда впрыскивался гербицид «триазин», от чего за несколько дней все 120 деревьев зачахли.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •