Глава Ростовской области проверил готовность школ к учебному году

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:00  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
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Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Глава Ростовской области проверил готовность школ к учебному году

    31 августа 2020, 19:44

    Текст: Александра Юдина

    В преддверии нового учебного года губернатор Ростовской области Василий Голубев проинспектировал готовность учебных заведений. Глава региона побывал в обновленной после капремонта начальной школе ростовской гимназии №36.

    Под особым контролем губернатора находится организация горячего питания для учеников начальной школы, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

    Как доложила губернатору замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова, вопросов, связанных с организацией горячего питания, нет. Все ростовские школы готовы без исключения – оборудованы столовые, заменено оборудование и мебель, где это требовалось. В 33 школах донской столицы организован подвоз горячего питания. Родители могут ознакомиться с меню, которое с нового учебного года ежедневно будет размещаться на сайтах школ.

    Всего на организацию горячего питания из федеральной и областной казны выделено около 750 млн рублей. На замену оборудования и мебели в столовых в ряде школ направлено из областного бюджета 147,5 млн рублей.

    По поручению главы региона во всех школах Дона был проведен мониторинг организации комплексных обедов. Анализ показал, что в 48 школах донского региона, в основном малокомплектных сельских, таких условий нет.  По решению губернатора из областного бюджета было направлено почти 32 млн рублей на создание условий для организации горячего питания во всех школах региона.

    Таким образом, 100% донских школьников 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

    «Донские школы к новому учебному году готовы, обеспечены необходимым оборудованием, в том числе в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Безусловно, все ученики 1-4 классов донских школ с 1 сентября будут полностью обеспечены горячим питанием. Эта принципиальная задача, поставленная президентом России, – решена», – отметил глава региона.

    Напомним, за парты в новом учебном году почти 440 тыс. донских учеников, в том числе 50 тыс. первоклассников.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин 1 сентября примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер «примет участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, большое мероприятие, в полдень оно начнется».


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