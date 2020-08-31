Глава Ростовской области проверил готовность школ к учебному году

В преддверии нового учебного года губернатор Ростовской области Василий Голубев проинспектировал готовность учебных заведений. Глава региона побывал в обновленной после капремонта начальной школе ростовской гимназии №36.

Под особым контролем губернатора находится организация горячего питания для учеников начальной школы, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Как доложила губернатору замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова, вопросов, связанных с организацией горячего питания, нет. Все ростовские школы готовы без исключения – оборудованы столовые, заменено оборудование и мебель, где это требовалось. В 33 школах донской столицы организован подвоз горячего питания. Родители могут ознакомиться с меню, которое с нового учебного года ежедневно будет размещаться на сайтах школ.

Всего на организацию горячего питания из федеральной и областной казны выделено около 750 млн рублей. На замену оборудования и мебели в столовых в ряде школ направлено из областного бюджета 147,5 млн рублей.

По поручению главы региона во всех школах Дона был проведен мониторинг организации комплексных обедов. Анализ показал, что в 48 школах донского региона, в основном малокомплектных сельских, таких условий нет. По решению губернатора из областного бюджета было направлено почти 32 млн рублей на создание условий для организации горячего питания во всех школах региона.

Таким образом, 100% донских школьников 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Донские школы к новому учебному году готовы, обеспечены необходимым оборудованием, в том числе в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Безусловно, все ученики 1-4 классов донских школ с 1 сентября будут полностью обеспечены горячим питанием. Эта принципиальная задача, поставленная президентом России, – решена», – отметил глава региона.

Напомним, за парты в новом учебном году почти 440 тыс. донских учеников, в том числе 50 тыс. первоклассников.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин 1 сентября примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер «примет участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, большое мероприятие, в полдень оно начнется».