Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

Соседние с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность, сообщил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

«Одновременно очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова на телеканале ОНТ.

Косыгин также отметил, что в последнее время западные соседи Белоруссии проводят «как усиление собственных военных потенциалов, так и возможностей по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов».

«Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций «Атлантическая решимость» усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция. На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более 10 тыс. человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», – добавил он.

Ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны – члены НАТО активно выступают за суверенитет и независимость Белоруссии, а также не наращивают своего военного присутствия в регионе.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.