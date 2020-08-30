Президент Ливана призвал сделать государство светским на фоне кризиса

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30 августа, воскресенье | Последнее обновление — 22:15 | vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора
Россия застраховала Белоруссию от революции
Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки
США готовят «морское удушение России»
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет
Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Почему вы такие нудные, дети?
Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Минимальный возраст для голосования надо поднимать
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
Появилось изображение будущего китайского авианосца
ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метровПодробности...
Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения
Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре годаПодробности...
Порвался самый большой флаг Украины
Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флаговПодробности...
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