Минэкономразвития России улучшило прогноз по ВВП в 2020 году Бабич отметил плюсы развития особой экономической зоны в Чечне 30 августа 2020, 14:25 Текст: Евгения Лобковская

Первый заместитель главы Минэкономразвития России Михаил Бабич отметил значение развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Грозный» для роста экономики Чечни, а также скорое появление новых рабочих мест. Михаил Бабич добавил, что достижение заявленных показателей эффективности ОЭЗ «Грозный» потребует концентрации усилий всех органов власти, передает ТАСС. Делегация Минэкономразвития России во главе с Бабичем на выходных работает в Чеченской Республике. Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов рассказывала об экономике Кавказа после присоединения к России.

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