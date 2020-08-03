Задержанные под Минском россияне заявили о поездке транзитом в Латинскую Америку

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3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
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Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Задержанные под Минском россияне заявили о поездке транзитом в Латинскую Америку

       3 августа 2020, 13:33
    Фото: Телеканал ОНТ/Youtube
    Текст: Алина Назарова

    Задержанные в Белоруссии граждане России заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.

    «В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», – сказал Плетнев, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего направиться в третью страну. «Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», – добавил он.

    Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

    Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов». 


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