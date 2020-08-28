Волонтеры очистили берега тульских Голубых озер от десятков кубометров мусора

По итогам акции «Вода России» по уборке берегов на Голубых озерах в Тульской области собрано 400 мешков мусора, сообщила газете ВЗГЛЯД глава пресс-службы Росводресурсов Юлия Максимова. В мероприятии участвовали сотни волонтеров, а также местные и федеральные чиновники, прибывшие из Москвы. Поток туристов на озера вырос на фоне пандемии.

«Около 500 местных добровольцев из 30 команд собрали на берегах Голубых озер более 400 мешков мусора. Общий объем составил порядка сорока кубических метров», – рассказала руководитель пресс-службы Федерального агентства водных ресурсов Юлия Максимова.

В пятницу на Голубых озерах вблизи тульской деревни Кондуки прошла первая в этом году масштабная всероссийская акция по уборке берега «Вода России». Акция, которая проводится второй год подряд, в этот раз была организована Минприроды и Федеральным агентством водных ресурсов в рамках национального проекта «Экология». Год назад акция там проходила намного скромнее – в ней участвовали около 300 волонтеров из 25 команд. По словам Максимовой, масштаб акции удалось увеличить благодаря участию федеральных властей.

В уборке участвовали директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Роман Минухин, советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш, вице-губернатор Тульской области Сергей Егоров, а также региональный министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов. Волонтерами стали представители не только тульских общественных организаций, но и частных компаний, включая Сбербанк и местный цементный завод.

По словам Максимовой, на озерах регулярно отдыхает огромное количество людей, и особенно их поток вырос в этом году – возможно, из-за того, что отдыхать в других регионах или за границей из-за пандемии стало сложнее. Поэтому главная цель акции, по ее словам, добиться, чтобы туристы привыкли убирать за собой. «Это важное мероприятие. Тем самым мы показываем, что водные берега должны всегда оставаться чистыми. Количество туристов, которые приезжают сюда увеличивается. Место становится все более популярно. И мусора меньше не становится», – посетовала Максимова.

Тульские власти регулярно предпринимают усилия по очистке берегов Голубых озер. «Но нам хотелось поддержать местное Минприроды. Ни одна местная администрация не справится в одиночку с тем объемом отходов, который образуется. С подобными проблемами сталкиваются и в других регионах, где тоже сейчас увеличиваются турпотоки на охраняемые и заповедные территории», – пояснила собеседница. Самый распространенный мусор, по ее словам, пластиковые бутылки и одноразовая посуда, при этом туристов не отпугивает даже угроза штрафов.

«Необходимо повышать культуру населения. Радует, что волонтеров становится больше. То есть ответственность людей растет, но туристов тоже становится все больше и больше. Главный принцип должен быть такой: после отдыха на берегу забери мусор с собой», – подчеркнула Максимова.

Голубые озера появились на месте выработанных карьеров Ушаковского угольного разреза – одного из знаковых мест Тульской области. Они представляют собой группу из 27 затопленных карьеров глубиной от 10 до 79 метров и площадью около одного гектара. Группу окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы, которые считаются уникальной природно-антропогенной, особо охраняемой территорией.