Суд обязал связанного с Левченко бизнесмена вернуть квартиру экс-супруге

Ангарский городской суд Иркутской области обязал бывшего гендиректора «Звезды» Олега Хамуляка, арестованного по обвинению в хищении 185 млн рублей, вернуть квартиру экс-супруге Надежде Титовой.

Кроме квартиры бизнесмен обязан передать Титовой легковой автомобиль и долю в уставном капитале красноярской компании. Также суд решил взыскать с Хамуляка денежную компенсацию в пользу бывшей жены, пишет Life.

Напомним, Надежда Титова является инвалидом II группы, поэтому после развода могла претендовать на 2/3 от совместно нажитого имущества, однако Хамуляк не захотел делиться. Одной из спорных статей стала квартира в Ангарске. Пока Титова выплачивала ипотеку за жилплощадь, там жила нынешняя супруга Хамуляка.

Сам Хамуляк находится под арестом по обвинению в хищении. Следствие считает, что ООО «Звезда» «освоила» более 180 миллионов бюджетных рублей на ангарских лифтах во время губернаторства Сергея Левченко. Компания считается аффилированной с сыном экс-губернатора Андреем Левченко.