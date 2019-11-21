Директор связанной с семьей иркутского губернатора компании задержан за хищения

Следователи задержали директора компании «Звезда» Олега Хамуляка по обвинению в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Хамуляку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, говорится в сообщении на сайте СКР.

По данным следствия, в период 2018-2019 годов Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщали ранее местные СМИ, 30 ноября в Иркутской области выходит срок сдачи лифтов, отремонтированных за счет средств Фонда капремонта домов, однако больше половины подъемников до сих пор не запущены, а те, что работают, официально не приняты.

«Полгода примерно, даже с апреля месяца этого года! Конечно, напрягает, тяжело! Мне-то ладно, вот мама у меня не очень на пятый этаж любит забираться. Что могут в управляющей компании сказать? Терпите, сделают. Когда сделают? Неизвестно», – приводит издание aktistv.ru слова местного жителя Александра Сапожникова.

По информации издания, проблема коснулась более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета провели в министерстве экономического развития Иркутской области оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых были изъяты документы, в том числе соглашение между регионом и Белоруссией. Речь шла о компании «Могилевлифтмаш», 51% которой владеет ООО «Звезда», напрямую связанная, по информации СМИ, с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Отмечалось, что «Звезда», несмотря на наличие уголовных дел и решения суда об исключении ее из реестра добросовестных подрядчиков, выиграла очередной контракт на установку лифтов в Усть-Илимске.

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