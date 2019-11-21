Директор связанной с семьей иркутского губернатора компании задержан за хищения

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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              Директор связанной с семьей иркутского губернатора компании задержан за хищения

              21 ноября 2019, 14:10

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              Следователи задержали директора компании «Звезда» Олега Хамуляка по обвинению в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

              Хамуляку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, говорится в сообщении на сайте СКР.

              По данным следствия, в период 2018-2019 годов Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере.

              Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

              Как сообщали ранее местные СМИ, 30 ноября в Иркутской области выходит срок сдачи лифтов, отремонтированных за счет средств Фонда капремонта домов, однако больше половины подъемников до сих пор не запущены, а те, что работают, официально не приняты.

              «Полгода примерно, даже с апреля месяца этого года! Конечно, напрягает, тяжело! Мне-то ладно, вот мама у меня не очень на пятый этаж любит забираться. Что могут в управляющей компании сказать? Терпите, сделают. Когда сделают? Неизвестно», – приводит издание aktistv.ru слова местного жителя Александра Сапожникова.

              По информации издания, проблема коснулась более 2 тыс. человек.

              Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета провели в министерстве экономического развития Иркутской области оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых были изъяты документы, в том числе соглашение между регионом и Белоруссией. Речь шла о компании «Могилевлифтмаш», 51% которой владеет ООО «Звезда», напрямую связанная, по информации СМИ, с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

              Отмечалось, что «Звезда», несмотря на наличие уголовных дел и решения суда об исключении ее из реестра добросовестных подрядчиков, выиграла очередной контракт на установку лифтов в Усть-Илимске.

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