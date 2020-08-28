Пушков оценил намерения Польши в отношении Белоруссии

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал решение внешнеполитического ведомства Белоруссии выразить протест Польше из-за вмешательства в дела республики.

«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь: там определенно намерены втянуть Белоруссию в зону своего влияния. И видят это своей не тактической, а стратегической задачей. Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша рассчитывает заполучить Гродненскую область в случае распада Белоруссии. После этого Белоруссия выразила протест временному поверенному в делах Польши в Минске в связи с попытками вмешательства Варшавы во внутренние дела республики.

В тот же день белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями руководства Белоруссии про Гродненскую область.

Ранее Лукашенко заявлял о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

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