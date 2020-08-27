Белоруссия заявила протест главе дипмиссии Польши

Временный поверенный в делах Польши в Минске Марцин Войтеховский вызван в МИД Белоруссии, ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства Варшавы во внутренние дела республики, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Ему (Войтеховскому) заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Белоруссия. Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц», – сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

По его словам, также «подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Белоруссию, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны».

Ранее в четверг белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений руководства Белоруссии о якобы желании польской стороны присоединить Гродненскую область.