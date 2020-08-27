Голубев принял участие в церемонии захоронения останков солдат ВОВ

В преддверии 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 27 августа на территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» состоялась церемония захоронения останков 54 бойцов Великой Отечественной войны.

Память героев почтили губернатор Василий Голубев и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«С 2017 года стало традицией проводить такую церемонию здесь, на Аллее памяти у «Самбекских высот». Сегодня мы предаем земле останки 54 воинов, фамилии четверых из них удалось установить. Теперь на Аллее Памяти покоятся всего 325 воинов, останки которых в разное время были обнаружены нашими поисковиками. Благодаря усилиям поисковых объединений стали известны имена 19 героев. И эта работа продолжается», – сказал губернатор.

Напомним, что впервые церемония захоронения останков воинов на территории «Самбекских высот» прошла 6 мая 2017 года по инициативе поисковых объединений донского региона при поддержке правительства Ростовской области.

Голубев пообщался с родными одного из опознанных бойцов. Наталья Головач, которая приехала из Волгограда на захоронение останков своего деда, бойца Красной Армии Арсентия Евдокимовича Евтерева, не могла сдержать слез. Она выразила огромную благодарность поисковикам и региональной власти за возможность достойно похоронить своего деда-героя.

Губернатор передал родным Арсентия Евдокимовича найденные поисковиками вещи солдата.

«Это огромное счастье, большое спасибо вам за то, что вы делаете во имя памяти погибших. Ведь это надо не мертвым – это надо живым. Я смогу теперь рассказать и своим детям, и внукам об их деде и прадеде», – сказала Головач.

Церемония перезахоронения советских бойцов, погибших в боях за Ростовскую область, прошла со всеми воинскими почестями. Под оружейный залп и звуки военного оркестра земле предали останки погибших солдат.