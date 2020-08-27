СМИ: В деле Фургала может появиться обвинение в крупном мошенничестве

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть связан со схемой крупного мошенничества, сообщают СМИ.

После покупки «Амурстали» ООО «Торэкс», на 25% принадлежащим супруге Фургала Ларисе Стародубовой, крупные банки начали выдавать кредиты предприятию, утверждает Life.ru.

900 млн дал банк «Открытие», ВТБ открыл кредитную линию на 500 млн, 350 млн пришли по линии Сбербанка. Официально половина «Торэкса» на тот момент принадлежала супруге Фургала Ларисе Стародубовой и его приятелю Николаю Мистрюкову, вторая половина бизнесмену Павлу Бельскому. Бельского весной 2018 года якобы отключили от бухгалтерской программы 1С и его финансисты не могли видеть финансовую отчетность компании, утверждает издание.

Другая компания «Скрап Фар Ист» получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в «Амурстали». Деньги выдали под поручительство «Амурстали», которое подписал директор завода Сергей Кузнецов.

Из металлолома быстро изготавливался полуфабрикат, который «Амурсталь» экспортировала в Корею. Вырученные средства поступали на расчетные счета ООО «Скрап Фар Ист», завод не получал с этого ничего, утверждает Транссибинфо.

Схожим образом обстоят дела и у ООО «Строитель». Им якобы владела падчерица Фургала Екатерина Малофеева. Предприятию в МСП Банке открыли кредитную линию, оно получило 1 млрд 134 млн рублей. Этот заем был осуществлен под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края весной 2020 года, после чего Малофеева пропала из списков учредителей компании, отмечает издание.

Подчеркивается, что «юридически ни Мистрюков, ни Стародубова преступлений не совершали».

Завод отказывается платить за свое поручительство по кредиту в «Скрап Фар Ист», потому уголовное преследование может коснуться и Стародубовой, говорится в материале.

Ранее Арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства компании ООО «Торэкс».

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.