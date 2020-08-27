СМИ: В деле Фургала может появиться обвинение в крупном мошенничестве

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    СМИ: В деле Фургала может появиться обвинение в крупном мошенничестве

    27 августа 2020, 16:46

    Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть связан со схемой крупного мошенничества, сообщают СМИ.

    После покупки «Амурстали» ООО «Торэкс», на 25% принадлежащим супруге Фургала Ларисе Стародубовой, крупные банки начали выдавать кредиты предприятию, утверждает Life.ru.

    900 млн дал банк «Открытие», ВТБ открыл кредитную линию на 500 млн, 350 млн пришли по линии Сбербанка. Официально половина «Торэкса» на тот момент принадлежала супруге Фургала Ларисе Стародубовой и его приятелю Николаю Мистрюкову, вторая половина бизнесмену Павлу Бельскому. Бельского весной 2018 года якобы отключили от бухгалтерской программы 1С и его финансисты не могли видеть финансовую отчетность компании, утверждает издание.

    Другая компания «Скрап Фар Ист» получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в «Амурстали». Деньги выдали под поручительство «Амурстали», которое подписал директор завода Сергей Кузнецов.

    Из металлолома быстро изготавливался полуфабрикат, который «Амурсталь» экспортировала в Корею. Вырученные средства поступали на расчетные счета ООО «Скрап Фар Ист», завод не получал с этого ничего, утверждает Транссибинфо.

    Схожим образом обстоят дела и у ООО «Строитель». Им якобы владела падчерица Фургала Екатерина Малофеева. Предприятию в МСП Банке открыли кредитную линию, оно получило 1 млрд 134 млн рублей. Этот заем был осуществлен под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края весной 2020 года, после чего Малофеева пропала из списков учредителей компании, отмечает издание.

    Подчеркивается, что «юридически ни Мистрюков, ни Стародубова преступлений не совершали».

    Завод отказывается платить за свое поручительство по кредиту в «Скрап Фар Ист», потому уголовное преследование может коснуться и Стародубовой, говорится в материале.

    Ранее Арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства компании ООО «Торэкс».

    20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

    Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.


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