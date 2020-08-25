В Хабаровске начали процедуру банкротства связанной с Фургалом компании

Хабаровский арбитражный суд начал процедуру банкротства компании ООО «Торэкс», 25% которой принадлежит супруге экс-губернатора края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.

Заявление в суд написал «МСП Банк», долг, по данным РИА «Новости», превышает 500 млн рублей.

В карточке дела в картотеке арбитражных дел отмечается, что в отношении предприятия начато ведение наблюдения.

Доля Стародубовой находится в залоге у АО «Армада», остальные 75% принадлежат самому «Торэксу». Бенефициаром «Армады» является Павел Бальский, этому предприятию принадлежит 75% «Торэкс-Хабаровска».

В 2017 году «Торэкс» приобрел завод «Амурсталь», которым владеет Стародубова. Депутаты Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, входившие в руководство предприятия, были задержаны 9 июля, в тот же день, что и Фургал.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.

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