ФСБ разоблачила украинского шпиона в ракетных войсках

В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), передававший государственную тайну украинской разведке, сообщили в ФСБ.

«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Задержанному грозит до 20 лет колонии по статье «Государственная измена». В настоящее время мужчина заключен под стражу, добавили в ведомстве.

Ранее военнослужащего Черноморского флота России заключили под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева.