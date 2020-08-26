В Тулуне завершилось строительство новой детской поликлиники

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил новую детскую поликлинику в Тулуне и оценил ее готовность к принятию пациентов.

В поликлинике есть свое диагностическое отделение, кабинет компьютерной томографии, два педиатрических кабинета, кабинет врача акушера-гинеколога, прививочный и процедурный кабинеты, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Также в учреждении есть клинико-диагностическая лаборатория мощностью 100 проб в день. Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену.

Строительство объекта велось в рамках государственно-частного партнерства за счет средств благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Новый филиал является подразделением Тулунской городской больницы. Он будет обслуживать около двух с половиной тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и близлежащих сельских населенных пунктов Тулунского района. Это позволит разгрузить действующую поликлинику, которая расположена на другом конце города.

Отмечается, что в филиале созданы условия для маломобильных групп населения.

Ранее Кобзев на видеоконференции с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой сообщил, что с 1 сентября все учащиеся 1-4 классов в Приангарье будут обеспечиваться горячим питанием бесплатно.