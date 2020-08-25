Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в Белоруссию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена отправить в Белоруссию танкер с 94 тоннами нефти, об этом сообщили в пресс-службе SOCAR.

«Сделка о поставке партии нефти была согласована несколько недель назад. Белорусская сторона запросила 93-94 тыс. тонн. Завтра или послезавтра из турецкого порта Джейхан будет отгружена партия азербайджанской нефти для Белоруссии объемом 94 тыс. тонн», – сказал представитель SOCAR, передает ТАСС.

Танкер отправится 26 августа из порта Джейхан, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

В первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился о прокачке нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

В Москве заявили, что закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики.