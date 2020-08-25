Рубль вырос к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 25 августа 2020, 10:12 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,43% и достиг отметки 3042,58 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1284,12 пункта, передает ТАСС. По данным на 10.08 индекс Мосбиржи замедлил рост до 0,32% и торговался на уровне 3039,22 пункта, РТС, напротив, рос уже на 0,4%, до 1286,67 пункта.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях