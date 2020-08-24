В России начали создавать альтернативный скафандр космонавта

Специалисты НИТУ МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля «Орел», рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.

Разработку летного скафандра для «Орла» ведет Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда». В 2019 году оно представило прототип скафандра.

«С НПП «Звезда» мы плодотворно работали. Это очень серьезное предприятие со славной историей. Потом был перерыв в сотрудничестве. Но альтернатива всегда существует. И в альтернативной версии мы постараемся принять активное участие», – передает РИА «Новости» слова Пирожкова.

Он не стал уточнять, какая компания может представить альтернативный облик скафандра, однако отметил, что это будет российское изделие. «Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков», м отметил Пирожков.

Напомним, в августе 2019 года новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» не получили ширинку, а значит, лишили космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса.

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