Лавров: Новые вооружения России будут гарантировать ее неуязвимость

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23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Пожар коронавируса в Перу раздула целая серия ошибок властей

Уличные торговцы стали одним из главных каналов распространения коронавируса Sergi Rugrand/Keystone Press Agency/Global Look Press
В то время, как в России ситуация с коронавирусом в какой-то степени стала легче, некоторые другие страны все больше погружаются в пучину кризиса – и чисто медицинского, и экономического. Речь идет не только о крупных государствах типа США или Индии. Главную трагедию с коронавирусом сейчас переживает Перу. Как такое произошло? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Лавров: Новые вооружения России будут гарантировать ее неуязвимость

    23 августа 2020, 18:15

    Текст: Александра Юдина

    Разрабатываемые в России новые вооружения будут гарантировать неуязвимость территории страны, сообщил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Смею вас уверить, что те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны от угроз, которые будут вокруг нас создаваться. Таких планов, к сожалению, немало», – передает ТАСС его слова.

    По его словам, Россия в состоянии себя защитить в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но его разрушение будет большой ошибкой.

    «Это не означает, что все рухнет. У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии себя защитить, поэтому здесь никакой обеспокоенности быть не должно. И мы будем готовы возобновлять разговор как бы на ровном месте, с чистого листа, но это будет очень большой ошибкой, если наши американские коллеги решат разрушить последний документ», – добавил он.

    При этом министр отметил, что США выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, а переговоры с ними стали «изнурительными», передает РИА «Новости».

    «Сейчас они ведут с нами такие изнурительные переговоры о сохранении в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях. Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем США господином (Маршаллом) Беллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай», – рассказал Лавров.

    Отмечается также, что ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с Соединенными Штатами.

    «Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы», – добавил Лавров.

    Глава российского МИД пояснил, что «неясно, каким будет результат переговоров по сохранению ДСНВ, но Россия не будет удовлетворять требования США».

    «Я не знаю, каким будет окончательный результат, но мы честно американцам сказали, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале, нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем он нужен американцам», – сообщил Лавров.

    При этом министр заявил, что США совершат большую ошибку, если не приложат усилия по сохранению ДСНВ.

    «У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии себя защитить, поэтому здесь никакой обеспокоенности быть не должно, и мы будем готовы возобновлять разговор уже на ровном месте, с чистого листа, но это будет очень большой ошибкой, если наши американские коллеги решат разрушить последний документ», – отметил министр.

    Он также рассказал, что на данный момент Москва и Париж начинают глобальные консультации, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) и безопасности в Европе.

    «Наш призыв услышал только президент Франции, господин Макрон. И у нас сейчас с французами начинаются консультации, глобальные, по большому количеству вопросов, включая различные аспекты европейской безопасности, и в том числе по ракетам средней и меньшей дальности», – подытожил он.

    Ранее сообщалось, что США отказались от своего требования немедленно привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над стратегическими ядерными вооружениями. Администрация президента Дональда Трампа решила достичь политического соглашения с Россией, а уже затем – оказать давление на Китай с целью его присоединения к переговорам. Таким образом, Китай уже постфактум может войти в договор, который должен прийти на смену СНВ-3.

    Во вторник Биллингсли объявил, что Вашингтон согласен продлить СНВ-3, правда, при соблюдении определенных условий. Дипломат также заявил о готовности рекомендовать Трампу продлить СНВ-3. Кроме того, Биллингсли высоко оценил атмосферу на переговорах с россиянами в Вене. «В целом переговоры были ценными для обеих сторон», – говорил он. Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал, что Россия выступает за продление (ДСНВ), «но не любой ценой».


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