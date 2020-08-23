Названа стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара

Стоимость ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара составит 350 млн рублей, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей», – цитирует ТАСС Рахманова.

По его словам, пожар не затронул на корабле «что-то существенное».

Он добавил, что в настоящее время на «Адмирале Кузнецове» развернуты интенсивные работы. Передача корабля ВМФ России запланирована на 2022 год.

Докование корабля должно состояться летом 2021 года. Рахманов уточнил, что оно будет проводиться во временном доке, а к 2023 году этот временный док должен быть переделан в капитальное сооружение для регулярной работы с кораблями Северного флота.

Отмечается, что котлы «Адмирала Кузнецова» после ремонта проработают еще 15 лет.

«Я воспринимаю нынешнюю модернизацию, в первую очередь, как капитальный ремонт двигателя, который после нее проработает еще лет 15. Другие фундаментальные изменения едва ли возможны – нужно строить новый корабль», – сказал Рахманов.

Также он подчеркнул, что ОСК готова создать подводные танкеры на базе стратегических атомных подлодок проекта 941 «Северсталь» и «Архангельск». Один такой корабль будет стоить до 90 млрд рублей.

Кроме того, в планах ОСК создать собственный плавучий космодром, который будет эффективнее «Морского старта».

«У нас есть некоторые мысли на этот счет. Есть набор технологических решений, который позволяет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы», – сказал он.

Рахманов добавил, что ОСК планирует сдать ВМФ подлодки «Князь Олег» и «Казань» до конца года.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация расторгла контракт с исполнителем работ по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» компанией «Инвестиции. Инжиниринг. По мнению заказчика, она не исполняла свои обязательства.

В апреле СМИ сообщали, что из-за проблем с подрядчиком, занимающимся модернизацией корабля – петербургской компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство», сроки работ по усовершенствованию дока, где проходит ремонт авианосца, откладываются минимум на год. По данным прессы, ОСК пригрозила подрядчику расторжением контракта.

Напомним, в декабре президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.

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