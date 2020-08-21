Лукашенко заявил о взаимопонимании с Путиным по ситуации в Белоруссии Путин поручил организовать вступление России в Международную организацию по миграции 21 августа 2020, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству оформить вступление России в международную организацию по миграции. «Правительству Российской Федерации обеспечить оформление вступления Российской Федерации в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», – цитирует РИА «Новости» поручение главы государства. Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 1 декабря 2020 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. МВД, МИД, Минздраву и Минтруду президент поручил обеспечить эффективное участие России в работе этой Международной организации по миграции. Доклад нужно представить до 15 февраля 2021 года и далее ежегодно. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Ранее МВД зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов на территории России за первые семь месяцев 2020 года.

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