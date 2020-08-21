Член стачечного комитета «Беларуськалия» сбежал через туалет на Украину

Член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, пропавший 20 августа, сообщил, что его задержал КГБ, но он смог сбежать с допроса.

Куделевича в четверг задержали и доставили в отдел КГБ, пишет Tut.by в своем Telegram-канале.

Он попросился в уборную и через открытую форточку сбежал из здания. Во время задержания он успел бросить ключи в салон машины, а в кармане был комплект ключей от автомобиля супруги, который изъяли правоохранители.

Сейчас Куделевич находится на Украине.

В среду сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется. В пятницу руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак сообщил, что предприятие работает в штатном режиме, на полную мощность.