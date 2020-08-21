Установлены подозреваемые в убийстве журналиста в Красноярском крае

Установлены двое причастных к убийству главного редактора общественно-политической газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова в Красноярском крае, их арестовали, сообщает Следственный комитет.

«В результате проведенной следователями кропотливой работы совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю получены доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению указанного убийства», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Горюнову предъявили обвинение в организации убийства, Шестакову – в убийстве. Оба фигуранта заключены под стражу.

По версии следствия, в 2017 году Горюнов из-за неприязненного отношения к Попкову, который публиковал критические сообщения в газете в его адрес, организовал убийство журналиста. Для исполнения убийства он привлек своего знакомого Шестакова. Тот, используя самодельное огнестрельное оружие с глушителем, предоставленное Горюновым, убил Попкова в Минусинске.

«Это особо тяжкое преступления длительное время оставалось нераскрытым и по результатам личного приема родственников погибшего в соответствии с поручением председателя СК России было передано в центральный аппарат ведомства», – отмечается на сайте ведомства.

В мае 2019 года мужчина пришел с ножом в редакцию газеты «Родина» в Ставрополе, он ранил четверых человек. Нападение совершил филолог Константин Сиднев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Нападавший требовал опубликовать свою статью об Иосифе Сталине.