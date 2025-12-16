В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Открытие Национального центра «Россия» в Югре приурочили к юбилею региона
В Ханты-Мансийске в декабре 2025 года откроют Национальный центр «Россия», который станет крупнейшей патриотической образовательной площадкой региона, посвященной достижениям и истории Югры.
Торжественное открытие первого филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске приурочили к 95-летию автономного округа. Центр создается по распоряжению президента России Владимира Путина.
Югра вошла в пятерку регионов, реализующих проект в первоочередном порядке после конкурсного отбора 12 декабря 2024 года в Москве. Учреждение представит уникальную экспозицию – от археологии до индустриального лидерства и цифровой трансформации, а также станет постоянным пространством рассказа о выдающихся людях, традициях и современных достижениях региона.
В залах центра – вступительном, «Гордость сквозь время», «Диалог природы и человека», «Очаг легенд», «Гордость будущего» и кинозале – будет использоваться интеграция классических экспонатов с цифровыми мультимедийными решениями для молодежи, детей и старшего поколения.
Временная выставка «Герои Отечества» расскажет о роли жителей Югры в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и в ходе специальной военной операции. Также откроются гастрономический сектор и универмаг, где гостям предложат блюда региональной кухни и лучшие товары Югры и России.
На территории центра площадью более 6 тыс. кв. метров предусмотрены пять экспозиционных залов, кинозал-аттракцион «Полет над Югрой», три многофункциональных пространства и благоустроенная зона для массовых мероприятий. Символом центра выбрана гагара – мифическая птица, символизирующая созидание; оформлением вдохновлены цвета, традиционные для северных народов региона.