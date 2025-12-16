В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Сийярто выразил беспокойство из-за попыток ЕС вмешаться в переговоры по Украине
Сийярто заявил о попытках ЕС подорвать американо-российский диалог по Украине
Лидеры Евросоюза преследуют цели продолжения военных действий против России, а не достижения мира на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сийярто в эфире YouTube-программы заявил, что попытки вмешательства Евросоюза в переговоры по урегулированию конфликта на Украине вызывают беспокойство, передает ТАСС.
Венгерский министр иностранных дел отметил, что «Брюссель охвачен военным психозом и фанатизмом». Он привел в пример обсуждения в Совете министров иностранных дел НАТО, где большинство западноевропейских представителей и прибалтов заявляли о необходимости долгосрочного сохранения враждебности к России даже после установленного мира.
По словам Сийярто, на заседании Совета ЕС рассматривалось продолжение финансирования Украины за счет европейских налогоплательщиков вне зависимости от сценария урегулирования. Министр подчеркнул: «Это показывает, что европейская политическая элита сейчас не заинтересована в мире».
Сийярто выразил обеспокоенность тем, что «не американцы и русские ведут переговоры», а европейские лидеры пытаются занять ведущую роль в процессе, что может привести к осложнениям. Он надеется, что американо-российский диалог сможет нивелировать попытки ЕС подорвать переговоры.
Министр также подчеркнул, что часть европейских политиков готова даже нарушить законы сообщества ради втягивания всего континента в конфликт против России.
Ранее Сийярто отметил, что лидеры Евросоюза пытаются сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Между тем, лидеры Евросоюза призвали к созданию возглавляемых Европой многонациональных сил Украины в качестве гарантий безопасности для Киева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, а ответственность за него лежит на западных странах.