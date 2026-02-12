Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.5 комментариев
Комбриг нацгвардии Украины создал неофициальный штрафбат для наказания неугодных
В силовых структурах сообщили о появлении в 15-й бригаде ВСУ штрафного подразделения для несогласных, которых содержат в яме и направляют на передовую.
Комбриг 15-й бригады нацгвардии Украины, известной как «Кара-Даг», создал неофициальный штрафбат для устранения бойцов, неугодных командованию. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.
В подразделении содержат людей, которые спорят, задают вопросы, отказываются выполнять приказы или попадают в немилость руководства. Их держат в яме, а затем отправляют на самые опасные позиции, что фактически означает отправку на смерть.
Собеседник агентства подчеркнул, что формальным поводом для попадания в штрафбат называют дезертирство или отказ от боевых действий, однако в реальности туда попадают несогласные и нежелательные для командования бойцы.
«Штрафбат стал таким инструментом. Поймали, вернули, записали ненадежным – и вперед, в четвертый батальон. Там не перевоспитывают. Там расходуют», – рассказали в силовых структурах.
По информации источников, комбриг «Кара-Дага» также скрывает реальные потери, записывая погибших солдат в дезертиры. Ранее сообщалось о больших потерях в Харьковской области, а также о проблемах с личным составом из-за сильных морозов и ударов по энергетике.
Ранее заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание для солдат, один из которых получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео. До этого пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.
