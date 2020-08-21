Тихановская сказала, когда вернется в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.

«Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности», – приводит ее словам ТАСС.

При этом она подчеркнула, что Россия не пыталась связаться с ней.

Также Тихановская добавила, что поддерживает мирные протесты белорусов и надеется выйти на диалог с властью.

«Сейчас Беларусь проснулась. Сотни тысяч людей выходят на улицы городов и поселков, чтобы сказать «уходи». Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать «хватит» – хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия», – сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что насилие в Белоруссии должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново, «свободно, честно и прозрачно».

Ранее Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором призвала рабочих белорусских предприятий продолжать и расширять забастовки против «спрятавшейся в дворцах диктатуры».

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, крупнейшие предприятия Белоруссии, в том числе МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.

Актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки 17 августа. До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников БелАЗа приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

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