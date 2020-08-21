Украина усилила охрану границы с Белоруссией

Украинские пограничники усилили охрану границы с Белоруссией из-за неспокойной ситуации в республике, сообщил пресс-секретарь государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Сейчас границу с Белоруссией мы охраняем усиленно, поскольку ситуация в этой стране достаточно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Белоруссии мы перешли на усиленный режим», – цитирует Демченко «Укринформ».

Он отметил, что в настоящее время ситуация на границе спокойная, на данный момент никаких провокаций не зафиксировано.

Ранее глава Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин в центре стратегического управления ведомства поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

Кроме того, Лукашенко заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом. Он также подчеркивал, что Россия при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.

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