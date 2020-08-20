Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провели телефонные переговоры, в ходе которых подчеркнули важность урегулирования ситуации в Белоруссии силами самих белорусов.

Лавров обратил внимание Борреля на действия некоторых стран ЕС, которые идут вразрез с указанным принципом, и призвал принять меры по прекращению провоцирования конфликтов, сообщается на сайте МИД.

Также стороны обсудили перспективу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Подтверждено отсутствие каких-либо правовых условий для инициатив США в Совете Безопасности ООН по вопросам, относящимся к выполнению СВПД, который является единым целым с одобрившей его резолюцией СБ ООН 2231 и участие в котором Вашингтон официально прекратил в 2018 году», – отмечается в сообщении.

Также политики обменялись мнениями о некоторых актуальных аспектах отношений России и Евросоюза.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.