Су-30 над Черным морем провел перехват французского и английского самолетов-разведчиков

Истребитель Су-30М перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.

«20 августа ... над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ две воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Экипаж истребителя опознал самолеты как разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Британии. Разведчики развернулись в сторону от российской границы, а Су-30М вернулся на базу.

В среду российский Су-27 также перехватывал американский самолет-разведчик над Черным морем.

17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем. Перехват над Балтийским морем также происходил 17 августа, над Черным – 15 августа, 14 августа, 7 августа.