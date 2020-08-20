Памятник Ефиму Славскому открыли в Москве

В Москве прошла торжественная церемония открытия памятника легендарному руководителю российской атомной отрасли Ефиму Славскому, акция приурочена ко дню 75-летия со дня создания отрасли.

Трижды Герой Социалистического Труда Ефим Славский (1898-1991) в 1957-1986 годах возглавлял Министерство среднего машиностроения СССР, знаменитый Средмаш. Как отмечают специалисты, при Славском отечественная отрасль стала настоящей технологической опорой державы, самой мощной в мире, своего рода «ядерной империей», передает РИА «Новости». Работники атомной отрасли уважительно называли своего министра «Ефим Великий».

Памятник Славскому был открыт на улице Большая Ордынка в сквере у центрального здания госкорпорации «Росатом».

Автором монумента стал скульптор Салават Щербаков.

«Биография Ефима Павловича поражает. Каждая ее страница была бы достойной экранизации в художественном произведении», – отметил в своем выступлении на церемонии генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. При Славском атомная отрасль добилась выдающихся достижений, добавил он.

По словам Лихачева, трудно себе представить, что один человек мог курировать одновременно все направления – от добычи урана до работы АЭС, но это было так.

«Та высочайшая планка, которую поставили основатели отрасли и, конечно же, Ефим Павлович Славский – это тот стандарт, на который должны равняться нынешние сотрудники отрасли. Жизнь Ефима Павловича для нас одновременно урок и наказ», – сказал Лихачев.

Он выразил благодарность ветеранам отрасли, работавшим со Славским, и которые и сейчас помогают Росатому в его работе.

С открытием памятника Славскому стартовала программа юбилейных мероприятий Росатома. В течение 75 дней пройдет более сотни юбилейных мероприятий по всей стране. Слоган празднования сформулирован так: «75 лет: опережая время».