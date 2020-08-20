Помощник московского депутата Шереметьева раскрыл подробности возбужденного дела

Дело о мошенничестве против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбудили после обращения его бывшей помощницы Ирины Кузнецовой, сообщил действующий помощник депутата Никита Зайцев.

«Дело было возбуждено после заявления Ирины Кузнецовой в правоохранительные органы. Она работала помощницей Шереметьева на возмездной основе, официально занималась его делами, получала зарплату и премии за работу в аппарате. Из уголовного дела следует, что она якобы обналичивала зарплату и премии, после чего передавала деньги Шереметьеву, который работает депутатом на безвозмездной основе», – рассказал РИА «Новости» Зайцев.

Он уточнил, что Кузнецова оклеветала Шереметьева. «Естественно, заявление она написала из-за личной неприязни. До этого Шереметьев уволил ее из-за безобразной работы», – отметил помощник парламентария.

Шереметьева допрашивают в СК, в его приемной также прошел обыск, уточнил Зайцев.

Шереметьев является депутатом Мосгордумы шестого (2014-2019) и седьмого созывов, членом КПРФ. СК решает вопрос о задержании парламентария и избрании меры пресечения.

Следственный комитет сообщил в четверг, что Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подавал в аппарат Мосгордумы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им задач особой важности и сложности, передает. После этого депутат присваивал себе эти средства, считают в ведомстве. Ущерб превысил 2 млн рублей.