Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной в России вакцине от Covid-19 и поздравил с завершением регистрации препарата, говорится в заявлении российского посольства в Пекине.

«(Академик) Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцины от Covid-19 и поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата», – передает РИА «Новости» заявление дипмиссии.

Отмечается, что 19 августа посольство России в Китае приняло участие в онлайн-брифинге с участием известного китайского эпидемиолога, мероприятие было организовано протокольным департаментом министерства иностранных дел КНР и посвящено актуальным вопросам профилактики и борьбы с пандемией COVID-19.

Между тем госкорпорация «Ростех» начала отгрузку вакцин против гриппа в регионы России 10 августа, первые партии препаратов были направлены в северные и отдаленные территории.

Всего в этом году компания «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» планирует поставить по госконтракту в рамках Национального календаря профилактических прививок 34 млн доз российских препаратов.

«В этом году первые партии в объеме 9,6 млн доз уже отгружены в регионы. Согласно планам Минздрава России, вакцинация от гриппа в 2020 году должна охватить 60% населения, включая 75% людей из групп риска», – передает ТАСС слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Со ссылкой на данные Роспотребнадзора в сообщении уточняется, что «расширение вакцинации позволяет значительно снизить заболеваемость гриппом в России, в частности в 2018 году этот показатель уменьшился более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом».

По словам генерального директора «Нацимбио» Андрея Загорского, отгрузки в регионы начались 10 августа. Вакцины перевозят преимущественно автотранспортом, за исключением труднодоступных субъектов, туда грузы доставляют воздушными судами.

«Планирование поставок учитывает сезонность, поэтому первые партии были направлены в самые отдаленные и северные субъекты страны», –уточнил Загорский.

По данным пресс-службы госкорпорации, первоочередные отгрузки осуществлены в следующие регионы: Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Приморский край, Республика Бурятия, Якутия, Республика Тыва, Хабаровский край, Сахалинская область, Архангельская область, Байконур, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

Уточняется также, что отечественные препараты, произведенные по полному циклу, содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для приближающегося в северном полушарии сезона подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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