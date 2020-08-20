Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...

Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

    20 августа 2020, 12:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной в России вакцине от Covid-19 и поздравил с завершением регистрации препарата, говорится в заявлении российского посольства в Пекине.

    «(Академик) Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцины от Covid-19 и поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата», – передает РИА «Новости» заявление дипмиссии.

    Отмечается, что 19 августа посольство России в Китае приняло участие в онлайн-брифинге с участием известного китайского эпидемиолога, мероприятие было организовано протокольным департаментом министерства иностранных дел КНР и посвящено актуальным вопросам профилактики и борьбы с пандемией COVID-19.

    Между тем госкорпорация «Ростех» начала отгрузку вакцин против гриппа в регионы России 10 августа, первые партии препаратов были направлены в северные и отдаленные территории.

    Всего в этом году компания «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» планирует поставить по госконтракту в рамках Национального календаря профилактических прививок 34 млн доз российских препаратов.

    «В этом году первые партии в объеме 9,6 млн доз уже отгружены в регионы. Согласно планам Минздрава России, вакцинация от гриппа в 2020 году должна охватить 60% населения, включая 75% людей из групп риска», – передает ТАСС слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

    Со ссылкой на данные Роспотребнадзора в сообщении уточняется, что «расширение вакцинации позволяет значительно снизить заболеваемость гриппом в России, в частности в 2018 году этот показатель уменьшился более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом».

    По словам генерального директора «Нацимбио» Андрея Загорского, отгрузки в регионы начались 10 августа. Вакцины перевозят преимущественно автотранспортом, за исключением труднодоступных субъектов, туда грузы доставляют воздушными судами.

    «Планирование поставок учитывает сезонность, поэтому первые партии были направлены в самые отдаленные и северные субъекты страны», –уточнил Загорский.

    По данным пресс-службы госкорпорации, первоочередные отгрузки осуществлены в следующие регионы: Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Приморский край, Республика Бурятия, Якутия, Республика Тыва, Хабаровский край, Сахалинская область, Архангельская область, Байконур, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

    Уточняется также, что отечественные препараты, произведенные по полному циклу, содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для приближающегося в северном полушарии сезона подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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