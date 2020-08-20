Рубль снизился к доллару Доля нефтегазовых доходов составила менее трети бюджета России Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов 20 августа 2020, 10:12 Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,38% и достигал отметки 3044,92 пункта, индекс РТС уменьшался на 0,58%, до 1308,75 пункта, передает ТАСС. По данным на 10.10 индексы продолжили демонстрировать негативную динамику. Так, индекс Мосбиржи уже снижался на 0,74%, до 3033,8 пункта, РТС – на 1,3%, до 1300,27 пункта.

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