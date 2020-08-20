Мексика захотела как можно скорее получить российскую вакцину от COVID-19

Мексика заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить российскую вакцину «Спутник V», заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Он встретился с послом России Виктором Коронелли, который посетил МИД Мексики. В разговоре с российским дипломатов Эбрард «выразил заинтересованность в проведении третьей фазы» клинических испытаний вакцины, чтобы «как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.

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