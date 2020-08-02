Стало известно о 14 обстрелах в Донбассе с начала режима прекращения огня

Зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций и одиночных выстрелов в Донбассе с начала соблюдения дополнительных мер обеспечения перемирия, вступивших в силу с 27 июля.

«С начала введения режима полного и всепроникающего режима прекращения огня, начавшегося с 27 июля, боевых потерь и травм среди совместных сил нет. За прошедшую неделю зафиксировано 14 единичных обстрелов», – сообщается на официальной странице штаба операции объединенных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что за текущие сутки обстрелов позиций украинских силовиков не зафиксировано.

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за бессрочным режимом прекращения огня, вступившими в силу с 27 июля до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.

В начале июля сообщалось, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР – республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД