Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,08%, снижаясь до отметки 3048,22 пункта, а индекс РТС вырос на 0,07% и достиг 1312,48 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.07 индексы демонстрировали негативную динамику. Индекс Мосбиржи снижался уже на 0,3%, до 3041,43 пункта, РТС также перешел в «красную» зону и опускался на 0,15%, до 1309,53 пункта.