В ФРГ призвали ЕС не допустить шантажа вокруг «Северного потока – 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала Германию и Европу не допустить шантажа вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2».

«Я дала понять, что Мекленбург – Передняя Померания не откажется от проекта. Сейчас нам необходим ясный сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя по этому вопросу», – цитирует ТАСС Швезиг.

По ее словам, США не должны диктовать ФРГ условия в вопросах энергетики и международного экономического сотрудничества.

«Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», – добавила премьер.

Швезиг также заявила, что Германии необходим газ, поставляемый по «Северному потоку – 2», для перехода к использованию возобновляемых источников энергии.

«Единственной альтернативой мог бы быть газ из Америки, который также был бы очень дорогим», – добавила она.

Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт сообщил, что Германия думает поднять в ООН вопрос о том, что нападки Соединенных Штатов на «Северный поток – 2» противоречат нормам международного права.

Член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.

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